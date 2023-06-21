Власти Гондураса подтвердили гибель 41 человека в женской тюрьме

В гондурасском департаменте Франсиско-Морасан в результате столкновения двух преступных группировок в женском центре социальной адаптации Cefas погиб по меньшей мере 41 человек. Об этом информирует прокуратура страны.

"Предварительно, погиб 41 человек. Более подробная информация по этому поводу будет получена по итогам следственных действий на месте происшествия", — говорится в сообщении ведомства.

Не менее 25 заключённых сгорели в запертом помещении тюрьмы. Порядка 16 человек получили смертельные ножевые и огнестрельные ранения. Несколько женщин были ранены, их госпитализировали.

Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что шокирована произошедшим. Она вызвала для объяснений министра безопасности и главу ревизионной комиссии прокуратуры и пообещала принять кардинальные меры в связи с инцидентом.