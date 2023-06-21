"Сперминатор" из Нидерландов Мейер продолжил донорство вопреки запрету суда

Джонатан Джейкоб Мейер, которого прозвали "сперминатором" за то, что он стал отцом более 600 детей, продолжил сдавать биоматериал, несмотря на запрет суда. Об этом пишет Daily Mail.

Вопреки пристальному вниманию со стороны властей Нидерландов, судебной системы и недовольству матерей, Мейер продолжил "помогать" женщинам. Согласно данным издания, в июне он "выручил" жительницу Нидерландов. Мужчина уверяет, что помогает только матерям, которые уже имеют от него ребёнка. В ближайшее время он намерен навестить нескольких своих детей в Сербии. Также он планирует создать собственную семью, в которой будет как минимум пятеро детей.