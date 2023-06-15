Первый в истории секс-чемпионат в Швеции отменили из-за ужасной организации

Бразильская порномодель Сельва Лапьедра сравнила отменённый в Швеции чемпионат Европы по сексу с фильмом ужасов. Об этом пишет El Plural.

По словам Лапьедры, организация мероприятия была на плохом уровне. Начало соревнований было отложено из-за технических проблем: камеры зависали, сайт не работал, обещанных судей не было.

"Короче говоря, организация была на нуле", — рассказала порномодель, отметив, что это очень разозлило заплативших деньги подписчиков.

Вдобавок одна из участниц пожаловалась на это организатору, который устроил скандал, чуть не завершившийся дракой. Порномодель назвала происходящее хаосом, который "всё больше напоминал фильм ужасов". Лапьедра добавила, что идея этих соревнований ей понравилась, однако в Гётеборге "не было ничего из того, что обещали".