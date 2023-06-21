Шакира запретила детям посещать свадьбу их дяди из-за экс-супруга Пике
Шакира запретила детям посещать свадьбу брата бывшего супруга Пике в Барселоне
Певица Шакира не разрешила детям посетить свадьбу брата бывшего супруга Жерара Пике. Об этом пишет La Vanguardia.
Милан и Саша прилетели в Барселону в гости к отцу. Изначально их возвращение домой в Майами было запланировано на 17 июня, но они задержались в Испании. При этом Шакира выступила против, чтобы дети присутствовали на свадебном торжестве их дяди. Всему виной — возможное предложение, которое Пике может сделать новой возлюбленной Кларе Чиа в ходе мероприятия.
По данным издания, свадьба Марка Пике состоится 23 июня в Барселоне.
Напомним, Шакира навсегда покинула столицу Каталонии и переехала с детьми в Майами в апреле текущего года. Перед этим она написала в соцсетях сообщение, в котором передала всё, что чувствует на момент отъезда.
Twitter / Shakira