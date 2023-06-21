Регион

Уведомления отключены

21 июня, 05:14

Шакира запретила детям посещать свадьбу их дяди из-за экс-супруга Пике

Шакира запретила детям посещать свадьбу брата бывшего супруга Пике в Барселоне

Певица Шакира не разрешила детям посетить свадьбу брата бывшего супруга Жерара Пике. Об этом пишет La Vanguardia.

Милан и Саша прилетели в Барселону в гости к отцу. Изначально их возвращение домой в Майами было запланировано на 17 июня, но они задержались в Испании. При этом Шакира выступила против, чтобы дети присутствовали на свадебном торжестве их дяди. Всему виной — возможное предложение, которое Пике может сделать новой возлюбленной Кларе Чиа в ходе мероприятия.

СМИ узнали, кто мог стать новым избранником Шакиры

СМИ узнали, кто мог стать новым избранником Шакиры

По данным издания, свадьба Марка Пике состоится 23 июня в Барселоне.

Напомним, Шакира навсегда покинула столицу Каталонии и переехала с детьми в Майами в апреле текущего года. Перед этим она написала в соцсетях сообщение, в котором передала всё, что чувствует на момент отъезда.

Обложка ©

Twitter / Shakira

Юлия Коновалова
  • Новости
  • шакира
  • Жерар Пике (футболист)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров