Шакира запретила детям посещать свадьбу их дяди из-за экс-супруга Пике

Милан и Саша прилетели в Барселону в гости к отцу. Изначально их возвращение домой в Майами было запланировано на 17 июня, но они задержались в Испании. При этом Шакира выступила против, чтобы дети присутствовали на свадебном торжестве их дяди. Всему виной — возможное предложение, которое Пике может сделать новой возлюбленной Кларе Чиа в ходе мероприятия.