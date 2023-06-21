Насильно мобилизованные украинцы не проявляют рвения к тренировкам в Польше, заявил офицер запаса ВС европейского государства Петр Павелка. Он отметил, что с военнослужащими из Незалежной работают множество польских подразделений, из-за чего можно составить общую картину.

"Это не те ребята, которые подняли руки и сказали: да, я хочу на войну", — отметил он в видео на своём YouTube-канале.

Офицер добавил, что по их поведению видно, что им всё равно, где они окажутся после обучения, и это, считает он, может быть причиной такого наплевательского отношения к технике и её дальнейшему повреждению. Что касается инцидента со столкновением двух польских танков Leopard 2A4 на полигоне, то, предположил офицер, украинские военнослужащие могли попытаться получить ранение или показать себя негодными к службе.

Военнослужащий отметил, что украинских мобилизованных "затащили силой, записали в эту армию" и теперь им приходится проходить обучение. В конечном итоге они знают, что многие из них погибнут на поле боя.