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Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 05:58
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Польский офицер раскрыл причину наплевательского отношения ВСУ к западной технике

Офицер Павелка: Мобилизованные украинцы не проявляют рвения на тренировках

Насильно мобилизованные украинцы не проявляют рвения к тренировкам в Польше, заявил офицер запаса ВС европейского государства Петр Павелка. Он отметил, что с военнослужащими из Незалежной работают множество польских подразделений, из-за чего можно составить общую картину.

"Это не те ребята, которые подняли руки и сказали: да, я хочу на войну", отметил он в видео на своём YouTube-канале.

Офицер добавил, что по их поведению видно, что им всё равно, где они окажутся после обучения, и это, считает он, может быть причиной такого наплевательского отношения к технике и её дальнейшему повреждению. Что касается инцидента со столкновением двух польских танков Leopard 2A4 на полигоне, то, предположил офицер, украинские военнослужащие могли попытаться получить ранение или показать себя негодными к службе.

Военнослужащий отметил, что украинских мобилизованных "затащили силой, записали в эту армию" и теперь им приходится проходить обучение. В конечном итоге они знают, что многие из них погибнут на поле боя.

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Напомним, в апреле стало известно о ДТП с участием танков Leopard 2A4 и украинских военнослужащих на полигоне в Польше. По словам Петра Павелки, экипажи просто "въехали друг в друга", сорвав башню у одной из машин.

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Gregor Fischer / AP / TASS

Матвей Константинов
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