Более 30 украинских военных осудили в ДНР и ЛНР за преступления против мирных жителей

Более 30 украинских военных по решению судов ДНР и ЛНР были приговорены к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненному, за преступления против мирного населения. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, российские правоохранительные органы собрали достаточно данных о действиях ВСУ, которые вошли в материалы уголовных дел. В результате освобождения Мариуполя и прочих населённых пунктов многие бойцы сдались, после чего удалось выявить их причастность "к преступлениям против мира и безопасности человечества, в том числе к убийствам мирного населения", уточнил глава ведомства.

"Направлено в суды 90 уголовных дел. На основании собранных доказательств суды в ДНР и ЛНР вынесли приговоры уже более 30 фигурантам, приговорив их к длительным срокам лишения свободы, а некоторых и к пожизненному", — рассказал он в интервью ТАСС.

До вхождения республик в состав России и образования территориальных следственных органов число понёсших наказания за преступления против мирных граждан было крайне низким, однако сейчас СК "добивается реализации принципа неотвратимости наказания и обязательно будет продолжать эту работу", уточнил Бастрыкин.