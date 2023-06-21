В Белоруссии начались мобилизационные учения с военными комиссариатами

"В период с 21 по 30 июня 2023 года с военными комиссариатами Минской области проводится мобилизационное учение", — говорится в сообщении .

В оборонном ведомстве пояснили, что это запланированные учения, которые проводятся каждый год по плану подготовки вооружённых сил республики, а их целью является оценка готовности исполнительных органов, военкоматов, госорганов и организаций по выполнению необходимых задач. Так, до конца месяца планируется выполнить мероприятия по развёртыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов, уточнили в МО.