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21 июня, 07:25

В Белоруссии начались мобилизационные учения с военными комиссариатами

В Белоруссии начались мобилизационные учения с военными комиссариатами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В период с 21 по 30 июня 2023 года с военными комиссариатами Минской области проводится мобилизационное учение", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве пояснили, что это запланированные учения, которые проводятся каждый год по плану подготовки вооружённых сил республики, а их целью является оценка готовности исполнительных органов, военкоматов, госорганов и организаций по выполнению необходимых задач. Так, до конца месяца планируется выполнить мероприятия по развёртыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов, уточнили в МО.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал, что в ходе учений в Белоруссии был задействован оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он принял участие в рамках контрольного занятия по управлению ракетными ударами подразделения ракетных войск ВС республики.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Николь Вербер
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