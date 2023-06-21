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21 июня, 07:37

Задержан мужчина, прикрепивший похожий на бомбу предмет на мосту во Владикавказе

<p>26-летний Асланбек, прикрепивший похожий на бомбу предмет на пешеходном мосту во Владикавказе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/53047" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

26-летний Асланбек, прикрепивший похожий на бомбу предмет на пешеходном мосту во Владикавказе. Обложка © Telegram / SHOT

Во Владикавказе задержали мужчину, который прикрепил к опоре пешеходного моста предмет, похожий на бомбу. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, злоумышленником оказался 26-летний местный житель по имени Асланбек. Правоохранители выяснили, что он изготовил самодельное устройство без взрывчатых веществ на основе фейерверка. Для этого парень использовал сценический фонтан и самодельный электровоспламенитель. Теперь выясняется, зачем ему понадобилось устраивать "салют" на мосту.

20-летний слесарь четыре дня собирал дома бомбу и попался при попытке её спрятать

20-летний слесарь четыре дня собирал дома бомбу и попался при попытке её спрятать

Напомним, вчера на мосту через реку Терек во Владикавказе был обнаружен подозрительный предмет продолговатой формы. Асланбек установил его на опоре пешеходного моста между улицами Пашковского и Тхапсаева и дополнительно закрепил устройство пластиковыми стяжками. Лайф публиковал фото "бомбы".

Николь Вербер
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