Задержан мужчина, прикрепивший похожий на бомбу предмет на мосту во Владикавказе
26-летний Асланбек, прикрепивший похожий на бомбу предмет на пешеходном мосту во Владикавказе. Обложка © Telegram / SHOT
Во Владикавказе задержали мужчину, который прикрепил к опоре пешеходного моста предмет, похожий на бомбу. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, злоумышленником оказался 26-летний местный житель по имени Асланбек. Правоохранители выяснили, что он изготовил самодельное устройство без взрывчатых веществ на основе фейерверка. Для этого парень использовал сценический фонтан и самодельный электровоспламенитель. Теперь выясняется, зачем ему понадобилось устраивать "салют" на мосту.
Напомним, вчера на мосту через реку Терек во Владикавказе был обнаружен подозрительный предмет продолговатой формы. Асланбек установил его на опоре пешеходного моста между улицами Пашковского и Тхапсаева и дополнительно закрепил устройство пластиковыми стяжками. Лайф публиковал фото "бомбы".