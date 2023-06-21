Задержан мужчина, прикрепивший похожий на бомбу предмет на мосту во Владикавказе

Во Владикавказе задержали мужчину, который прикрепил к опоре пешеходного моста предмет, похожий на бомбу. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, злоумышленником оказался 26-летний местный житель по имени Асланбек. Правоохранители выяснили, что он изготовил самодельное устройство без взрывчатых веществ на основе фейерверка. Для этого парень использовал сценический фонтан и самодельный электровоспламенитель. Теперь выясняется, зачем ему понадобилось устраивать "салют" на мосту.