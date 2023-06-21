Россия заняла четвёртое место в списке крупнейших торговых партнёров Индии

Россия перебралась с пятого на четвёртое место в списке крупнейших торговых партнёров Индии. Такие данные приводит РИА "Новости", ссылаясь на Министерство торговли и промышленности южноазиатской страны.

С начала этого года Дели увеличил объёмы покупок российских товаров в 4,2 раза, достигнув показателя в 20,5 миллиарда долларов. В итоге Москва заняла второе место среди важнейших поставщиков, уступая лишь Китаю (30,1 миллиарда долларов). Замыкает тройку ОАЭ (15,85 миллиарда долларов).

Также продемонстрировал рост и экспорт из Индии в Россию. Показатель увеличился в 1,6 раза и составил 1,3 миллиарда долларов. Первое место в этом рейтинге осталось за США (24,8 миллиарда долларов), вторая строчка за ОАЭ (10,5 миллиарда долларов), третья — за Нидерландами (9,3 миллиарда долларов).

Таким образом, товарный оборот между РФ и Индией с января по апрель текущего года вырос в 3,8 раза и достиг рекордных 21,8 миллиарда долларов. Тем самым Москва вышла на четвёртое место. В пятёрке также числятся США, Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия.