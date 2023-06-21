Историк напомнил о чудовищной цене, которую СССР заплатил в годы Великой Отечественной

Завтра, в День памяти и скорби, исполняется ровно 82 года с момента вторжения нацистской Германии на территорию СССР. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов напомнил Лайфу о чудовищной цене, которую наша страна заплатила в годы Великой Отечественной войны, и уроке, вынесенном из тех событий.

Собеседник указал на всеевропейский характер той агрессии: помимо немцев в нашу страну вторглись итальянцы, финны, румыны, словаки, венгры, французы, испанцы, а также дивизии эсэсовцев, собранные из голландцев, бельгийцев, норвежцев, бандеровцев и прибалтийских "лесных братьев".

"Вероломное нападение привело к колоссальным жертвам среди советских граждан. Погибло почти 27 миллионов человек. Из них абсолютное большинство — мирные граждане, уничтоженные нацистами: старики, женщины, дети. 85 миллионов наших сограждан оказались на оккупированной территории, под властью фашистов", — отметил историк.

Ещё миллионы, добавил он, были сосланы в концентрационные лагеря или трудились в рабских условиях в Германии. Почти каждый шестой из них погиб. Историк подчеркнул, что ни одна страна Европы не понесла таких жертв ни в ту, ни в одну из других войн. Мы всегда будем вспоминать нацистских преступников как виновников всех этих деяний, которые не имеют срока давности.

Последствия германского вторжения, указал Шаповалов, демонстрируют, что может произойти, если не обращать внимания на возникающие для нашей страны угрозы. Мы учли этот опыт и сорвали план киевского режима и их западных кураторов по захвату Донбасса и вторжению на территорию России.

"Были спасены жизни многих тысяч наших граждан. В настоящее время Российская армия успешно решает задачи по защите наших рубежей, жизни и свободы наших граждан", — подытожил собеседник.