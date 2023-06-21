В Анапе лошадь чуть не убила ребёнка, сбив его с ног на улице
В Анапе лошадь сбила с ног восьмилетнего мальчика
Лошадь сбила восьмилетнего мальчика в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, опубликовав кадры происшествия в официальном телеграм-канале.
В Анапе лошадь сбила с ног восьмилетнего мальчика. Видео © Telegram / ПВА 18+
"Петербуржец сообщил в полицию, что при возвращении с пляжа его восьмилетнего сына сбила лошадь", — говорится в сообщении ведомства.
Судя по видео, всё произошло около торгового киоска. Мальчик в кепке и плавках шёл по дороге, попутно играя с мячом. Ребёнок был так увлечён, что заметил лошадь в самый последний момент, всего за доли секунды до столкновения. Увы, это его не спасло. Конь на скорости сбил малыша, в результате чего тот упал на землю и стукнулся головой.
"У мальчика рассечена лобная часть головы и закрытый перелом носа. Медики оказали ребёнку разовую помощь", — уточнили в полиции.
Виновницу столкновения уже поймали и установили её владельца, у которого все документы на животное оказались в порядке. Теперь полицейские выясняют, использовалась ли лошадь для бизнеса, почему осталась без присмотра и по какой причине убежала.
Ранее Лайф рассказывал, что в Анапе пьяный турист отстрелил пальцы отдыхавшему постояльцу отеля из травматического пистолета. Пострадавшему оторвало фалангу мизинца и раздробило кончик безымянного пальца. Его пришлось госпитализировать, врачи ампутировали ему пальцы.
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