Путин поручил принять закон об утилизации упаковки
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 августа рассмотреть и принять законопроект об утилизации упаковки.
"В период весенней сессии 2023 года обеспечить принятие федерального закона, направленного на совершенствование механизма расширенной ответственности производителей товаров и упаковки (проект №345338–8)", — говорится в списке поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина в мае.
Срок исполнения поручения — 1 августа, ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и спикер ГД Вячеслав Володин.
А ранее Лайф рассказывал, что в список проектов технологического суверенитета РФ включена разработка сепараторов для сортировки твёрдых коммунальных отходов, а также производство роботов-сортировщиков с функцией распознавания объектов при помощи ИИ.