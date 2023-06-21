Путин поручил принять закон об утилизации упаковки

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 августа рассмотреть и принять законопроект об утилизации упаковки.

"В период весенней сессии 2023 года обеспечить принятие федерального закона, направленного на совершенствование механизма расширенной ответственности производителей товаров и упаковки (проект №345338–8)", — говорится в списке поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина в мае.

Срок исполнения поручения — 1 августа, ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и спикер ГД Вячеслав Володин.