Любвеобильные муравьи оставили без связи и интернета целую деревню

В деревеньке близ Вальденбурга на западе Германии произошёл блэкаут по весьма необычной причине. Оказалось, муравьи устроили гнездо в распределительной коробке оператора связи, что привело к отключению интернета и телефонной связи, передаёт Daily Mail.

Тёмное, сухое и безопасное место показалось насекомым по-настоящему райским уголком, подходящим для спаривания. Муравьи расплодились в трансформаторе с такой силой, что тонкий кислотный след, оставляемый каждой особью, разъел все кабели и платы.

"Мы имеем дело со множеством разгневанных местных жителей, которым пришлось провести целую неделю без возможности позвонить или хотя бы найти в Интернете, как убить сексуальное влечение у муравьёв", — рассказал журналистам один из жителей коммуны.

Чтобы электрики приступили к ремонтным работам, на месте пришлось поработать бригаде дезинсекторов. В общей сложности восстановление связи в деревне заняло порядка недели.