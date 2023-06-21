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Опубликовано 21 июня 2023, 09:32

Пушилин: ВС РФ контролируют укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении

ВС РФ освободили от противника укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьёв Live".

Политик сообщил, что подразделения ВС РФ, в частности чеченские, на Марьинском направлении заняли важные позиции и таким образом смогли освободить укрепрайон, который называют "Зверинцем". Пушилин отметил, что этот участок укреплений ВСУ создавал много проблем для российских военных, а для его захвата было предпринято множество попыток и заходов с разных сторон.

Сейчас эта территория находится под полным контролем российских военных, добавил Пушилин.

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Врио главы ДНР также отметил, что Донецкую Народную Республику в начале июня атаковали украинские военные, проходившие обучение в Великобритании, Дании и Испании. Он уточнил, что речь идёт об атаках с 4 на 5 июня и с 5 на 6 июня.

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VK / Минобороны России

Юрий Лысенко
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