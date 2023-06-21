Пушилин: ВС РФ контролируют укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении

ВС РФ освободили от противника укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьёв Live".

Политик сообщил, что подразделения ВС РФ, в частности чеченские, на Марьинском направлении заняли важные позиции и таким образом смогли освободить укрепрайон, который называют "Зверинцем". Пушилин отметил, что этот участок укреплений ВСУ создавал много проблем для российских военных, а для его захвата было предпринято множество попыток и заходов с разных сторон.

Сейчас эта территория находится под полным контролем российских военных, добавил Пушилин.