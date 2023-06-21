Пушилин: ДНР в начале июня атаковали бойцы ВСУ, обучавшиеся в Британии и Дании
Донецкую Народную Республику в начале июня атаковали украинские военные, проходившие обучение в Великобритании, Дании и Испании. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что речь идёт о силах противника, которые были брошены украинской стороной для серьёзных атак на республику в ночь с 4 на 5 июня, а также с 5 на 6 июня.
"Кто против нас был с той стороны, сейчас уже с пленными удалось пообщаться и понять, — это как раз те боевики вооружённых формирований Украины, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании", — уточнил Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Между тем атаки Киева продолжаются до сих пор. Например, в результате сегодняшнего удара беспилотниками по Донецку оказались повреждены несколько объектов. ВСУ обстреляли Ворошиловский район города, один дрон даже попал в квартиру многоэтажного жилого дома, после чего разгорелся пожар. Кроме того, БПЛА ударил и по храму Петра и Февронии.
Getty Images / John Moore