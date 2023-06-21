Пушилин: ДНР в начале июня атаковали бойцы ВСУ, обучавшиеся в Британии и Дании

Донецкую Народную Республику в начале июня атаковали украинские военные, проходившие обучение в Великобритании, Дании и Испании. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что речь идёт о силах противника, которые были брошены украинской стороной для серьёзных атак на республику в ночь с 4 на 5 июня, а также с 5 на 6 июня.