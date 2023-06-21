"Американский пшик": Захарова назвала основные направления вмешательства США в дела Китая

Власти США используют темы Тайваня, Тибета и Синьцзян-Уйгурского автономного округа для вмешательства в дела Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Штаты сами создают или придумывают проблемы для их дальнейшего использования в своих интересах.

"Допустим, придумали США какой-то мнимый стандарт, необъективный, не основанный на международных стандартах, свой собственный и почему-то решили использовать его для оценки ситуации, в частности, в отношении прав человека в других странах. Плохо, несправедливо, незаконно с точки зрения международного права, но это их история", — сказала она в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Однако сегодня, отметила дипломат, понятно, что заявления Вашингтона о том же уйгурском населении — "американский пшик", используемый для давления на Пекин. В случае с Тайванем, добавила она, США рассматривают его "чуть ли не как свой кусочек вотчины", направляя на остров делегации.

Всё это, по мнению Захаровой, делается для создания раздражителя в ходе сдерживания Китая. То же она заявила и о Тибете, тему с которым США раздувают много десятилетий и, несмотря на протесты Пекина, не собираются уменьшать свою риторику, лишь подчёркивая вмешательство.