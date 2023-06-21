Беглый основатель 1xBet Каршков впал в кому из-за контраста при МРТ и умер в Швейцарии

В Швейцарии скончался сооснователь букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков, находившийся в международном розыске за незаконную организацию бизнеса в России и заработавший на этом более 63 миллиардов рублей. О случившемся пишет его знакомый бизнесмен Павел Мунтян*.

По его словам, Каршков умер в швейцарской клинике после медобследования. Жидкость для МРТ якобы вызвала аллергическую реакцию, после чего он впал в кому и скончался. В 2007 году предприниматель и его партнёр Роман Семихоин основали букмекерскую контору 1xBet. Однако деятельность велась незаконно, без лицензии, а также через структуру отмывались деньги. Компаньоны заработали более 63 миллиардов рублей.

В 2016 году Каршков и Семиохин уехали жить на Кипр, СК заочно арестовал обвиняемых и объявил в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на 37-м году жизни скончался актёр театра и кино Михаил Ложкин. Об этом информировал Большой театр кукол в соцсети "ВКонтакте".