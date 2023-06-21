Регион

Уведомления отключены

21 июня, 09:36

Беглый основатель 1xBet Каршков впал в кому из-за контраста при МРТ и умер в Швейцарии

В Швейцарии умер основатель букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков

<p>Сергей Каршков. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Сергей Каршков</p>

Сергей Каршков. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Сергей Каршков

В Швейцарии скончался сооснователь букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков, находившийся в международном розыске за незаконную организацию бизнеса в России и заработавший на этом более 63 миллиардов рублей. О случившемся пишет его знакомый бизнесмен Павел Мунтян*.

По его словам, Каршков умер в швейцарской клинике после медобследования. Жидкость для МРТ якобы вызвала аллергическую реакцию, после чего он впал в кому и скончался. В 2007 году предприниматель и его партнёр Роман Семихоин основали букмекерскую контору 1xBet. Однако деятельность велась незаконно, без лицензии, а также через структуру отмывались деньги. Компаньоны заработали более 63 миллиардов рублей.

В 2016 году Каршков и Семиохин уехали жить на Кипр, СК заочно арестовал обвиняемых и объявил в международный розыск.

Бывший гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин умер в возрасте 45 лет

Бывший гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин умер в возрасте 45 лет

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на 37-м году жизни скончался актёр театра и кино Михаил Ложкин. Об этом информировал Большой театр кукол в соцсети "ВКонтакте".

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • швейцария
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров