Американец научился говорить по-кошачьи, и вы тоже так сможете

Способность разговаривать со своим домашним котейкой — больше не беспочвенная мечта, она стала вполне реальной. Надежду всему миру дал мужчина, проживающий в Америке. Недавно он поделился с подписчиками информацией, что смог понять несколько фраз на кошачьем — и даже применил их в действии. Как неудивительно, но его пушистый друг действительно реагирует на попытки хозяина завязать диалог и выполняет его незамысловатые просьбы.

Пока инструментов для общения в запасе у новатора не так много — всего три реплики: "еда", "ко мне" и ещё раз "ко мне", но уже вежливо. Чтобы поделиться своим открытием с общественностью, он записал три коротких видеоурока, где подробно рассказал и продемонстрировал мастерское владение кошачьим. Вот, например, так на котовьем будет звучать слово "еда".

Как по-кошачьи говорить "еда"? Видео © TikTok / alecanewman

А вот таким непростым способом котика можно подозвать к себе.

Как сказать коту "ко мне" на его языке? Видео © TikTok / alecanewman

Если же ваш домашний любимец с характером и по первому зову бежать не станет, то есть и более вежливый вариант. Чтобы умаслить питомца, позовите его более уважительным выражением. В конце концов, это ведь котики, они заниженной самооценкой не страдают.

Как звучит на кошачьем вежливая форма "ко мне"? Видео © TikTok / alecanewman

Видеоуроки мужчины произвели такое впечатление на фолловеров из разных стран мира, что они решили опробовать данный метод на своих пушистых проказниках. Ролики попыток, увенчавшихся успехом, наводнили Интернет. Судя по ним, день, когда мы сможем разговаривать с братьями нашими меньшими на равных, не за горами. Вот несколько примеров таких экспериментов.

Однако стоит отметить, что жители России оказались большими скептиками. В комментариях под постом многие объяснили реакцию четвероногих совсем иными причинами. "Мне кажется, кот из жалости выполнит эти команды, чтобы он не считал вас ***", — высказал свою версию пользователь с ником FA!L. "Мой после этого завёл машину и уехал. Где теперь его искать?" — пошутил Илья. "Да всё проще, перед публикацией удачных дублей, было 100 неудачных, где кот, как и положено, никак не реагировал", — Dikiy Dick. "Как угодно помяукайте — и они припрутся, потому что ожидают увидеть другую кису", — sul. "Коты такие — они эволюционируют 😱", — Rustem Rustem.