ФССП сняла все денежные средства со счетов российской "дочки" Google

Федеральная служба судебных приставов сняла все деньги с банковских счетов ООО "Гугл" — российской "дочки" Google. Это следует из опубликованного отчёта компании.

"В апреле 2023 года Федеральной службой судебных приставов РФ были сняты все денежные средства, находящиеся на банковских счетах общества, и переведены на депозитный счёт ФССП в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам", — говорится в тексте.