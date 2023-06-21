ФССП сняла все денежные средства со счетов российской "дочки" Google
Федеральная служба судебных приставов сняла все деньги с банковских счетов ООО "Гугл" — российской "дочки" Google. Это следует из опубликованного отчёта компании.
"В апреле 2023 года Федеральной службой судебных приставов РФ были сняты все денежные средства, находящиеся на банковских счетах общества, и переведены на депозитный счёт ФССП в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам", — говорится в тексте.
В документе также отмечается, что в прошлом году со счетов компании было списано 10,3 миллиарда рублей. При этом к концу 2022-го остаток составлял всего чуть более 375 миллионов рублей.
Кстати, в мае прошлого года Лайф рассказывал, что российская "дочка" Google намерена запустить процесс банкротства. Уточнялось, что компания не может исполнять денежные обязательства и требования по выплате выходных пособий и заработной платы сотрудникам. В сентябре 2022 года Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства.
Shutterstock