В МИД РФ подтвердили выдачу агремана новому послу ФРГ Александру Ламбсдорфу
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Российская сторона выдала агреман (предварительное согласие на приём дипломата) новому послу Германии в РФ, в ближайшее время он получит визу. Об этом сообщили в МИД России.
"Российская сторона выдала ему агреман, в ближайшее время он получит визу и приступит к своим обязанностям в посольстве", — рассказали там в беседе с ТАСС.
Напомним, о выдаче агремана Александру Ламбсдорфу первым сообщил журнал Der Spiegel. В Москве 56-летний дипломат сменит Гезу Андреаса фон Гайра, который возглавит постпредство Германии при НАТО в Брюсселе.