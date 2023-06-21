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21 июня, 10:12

В МИД РФ подтвердили выдачу агремана новому послу ФРГ Александру Ламбсдорфу

<p>Обложка © Getty Images / Carsten Koall</p>

Обложка © Getty Images / Carsten Koall

Российская сторона выдала агреман (предварительное согласие на приём дипломата) новому послу Германии в РФ, в ближайшее время он получит визу. Об этом сообщили в МИД России.

"Российская сторона выдала ему агреман, в ближайшее время он получит визу и приступит к своим обязанностям в посольстве", рассказали там в беседе с ТАСС.

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Напомним, о выдаче агремана Александру Ламбсдорфу первым сообщил журнал Der Spiegel. В Москве 56-летний дипломат сменит Гезу Андреаса фон Гайра, который возглавит постпредство Германии при НАТО в Брюсселе.

Матвей Константинов
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