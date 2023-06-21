В МИД РФ подтвердили выдачу агремана новому послу ФРГ Александру Ламбсдорфу

Российская сторона выдала агреман (предварительное согласие на приём дипломата) новому послу Германии в РФ, в ближайшее время он получит визу. Об этом сообщили в МИД России.

"Российская сторона выдала ему агреман, в ближайшее время он получит визу и приступит к своим обязанностям в посольстве", — рассказали там в беседе с ТАСС.