Регион

Уведомления отключены

21 июня, 10:37

Доклад комиссии СФ: Враги РФ хотят использовать выборы для попыток вмешательства

Враги России хотят использовать грядущие выборы для вмешательства в дела страны, говорится в специальном докладе "Об особенностях защиты государственного суверенитета России в 2022–2023 годах", подготовленном Комиссией Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. В нём подчёркивается, что антироссийский блицкриг США и их сателлитов полностью провалился.

"Несмотря на провал <...> антироссийского блицкрига США и их сателлитов, враждебные действия в отношении нашей страны, включая агрессивные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, будут продолжены. В этом смысле недруги России предполагают в полной мере использовать наши выборы: от региональных 2023 года до президентских 2024 года", говорится в документе.

Комиссия вместе с партнёрами участвует в работе по купированию подобных угроз, указывается в докладе.

В ЦИК заявили о почти полной готовности новых регионов к выборам

В ЦИК заявили о почти полной готовности новых регионов к выборам

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила об осведомлённости сотрудников ЦИК о готовящейся дискредитации грядущих выборов. Она отметила, что в вопросе противодействия этому необходимо работать на опережение, как делают враги России.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Матвей Константинов
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров