Доклад комиссии СФ: Враги РФ хотят использовать выборы для попыток вмешательства

Враги России хотят использовать грядущие выборы для вмешательства в дела страны, говорится в специальном докладе "Об особенностях защиты государственного суверенитета России в 2022–2023 годах", подготовленном Комиссией Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. В нём подчёркивается, что антироссийский блицкриг США и их сателлитов полностью провалился.

"Несмотря на провал <...> антироссийского блицкрига США и их сателлитов, враждебные действия в отношении нашей страны, включая агрессивные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, будут продолжены. В этом смысле недруги России предполагают в полной мере использовать наши выборы: от региональных 2023 года до президентских 2024 года", — говорится в документе.

Комиссия вместе с партнёрами участвует в работе по купированию подобных угроз, указывается в докладе.