Химик научил простому способу найти примеси и бактерии в воде из-под крана дома

Чтобы проверить качество водопроводной воды, её достаточно отстоять в течение нескольких часов. Если появились осадок и неприятный запах — такая вода опасна для питья. Об этом Ura.ru рассказал кандидат химических наук, главный технолог компании BWT Андрей Васильев.

"Самый простой способ выявить загрязняющие примеси — отстоять воду в течение нескольких часов. Вероятно, на дне образуется осадок. Это могут быть железо, частицы песка и другие элементы, пагубно влияющие на организм при избытке. Неприятный запах воды — следствие нарушения работы системы водоснабжения, активности бактерий или коррозии в трубах. В результате коррозии труб вода становится ржавой", — объяснил Васильев.

Употребление плохой воды грозит заболеваниями и отравлениями, поэтому при подозрении на её непригодность лучше обратиться к специалистам и прекратить использование до проведения проверки, советует химик. Чтобы устранить несоответствия, вы вправе подать в суд.

"Ответственность за качество воды несут водоканал и управляющая компания, а контролируют работу УК, Государственная жилищная инспекция и Роспотребнадзор. Если возникает подозрение, что качество не соответствует установленным нормам, можно провести анализ питьевой воды, чтобы доказать несоответствие. Если опасения подтвердятся, можно подать иск в суд на водоканал или эксплуатирующие организации", — объяснил эксперт.