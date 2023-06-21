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21 июня, 11:15

Депутат Рады призвал Запад разместить ядерное оружие на Украине

Депутат Гончаренко призвал власти Украины попросить у Запада ядерное оружие

Алексей Гончаренко, народный депутат от партии "Европейская солидарность", обратился к украинским властям с предложением начать с западными союзниками переговоры насчёт размещения ядерного оружия на Украине. У него есть и запасная идея — запустить ядерную программу в самой Незалежной. Об этом в телеграм-канале сообщает издание Strana.ua.

"Что делать нам? Вести переговоры о размещении ядерного оружия наших союзников. Это если мы не хотим запускать свою ядерную программу", — объявил Гончаренко.

Нардеп добавил, что если Западу не нравится идея ядерного оружия на Украине, то можно подождать, пока Россия передаст такое вооружение Ирану, и уже тогда вернуться к обсуждению этого вопроса. Сам он считает, что тратить время не стоит.

Путин разрешил применить ядерное оружие при угрозе российской государственности

Путин разрешил применить ядерное оружие при угрозе российской государственности

Напомним, что на прошлой неделе размещение ядерного оружия в Республике Беларусь прокомментировал президент США Джо Байден. Американский лидер назвал действия России безответственными.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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