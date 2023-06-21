Депутат Рады призвал Запад разместить ядерное оружие на Украине

Алексей Гончаренко, народный депутат от партии "Европейская солидарность", обратился к украинским властям с предложением начать с западными союзниками переговоры насчёт размещения ядерного оружия на Украине. У него есть и запасная идея — запустить ядерную программу в самой Незалежной. Об этом в телеграм-канале сообщает издание Strana.ua.

"Что делать нам? Вести переговоры о размещении ядерного оружия наших союзников. Это если мы не хотим запускать свою ядерную программу", — объявил Гончаренко.

Нардеп добавил, что если Западу не нравится идея ядерного оружия на Украине, то можно подождать, пока Россия передаст такое вооружение Ирану, и уже тогда вернуться к обсуждению этого вопроса. Сам он считает, что тратить время не стоит.