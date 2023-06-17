Байден прокомментировал размещение ядерного оружия России в Белоруссии
Байден счёл безответственным размещение ядерного оружия России в Белоруссии
Президент США Джо Байден считает безответственным размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) Россией в Белоруссии. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
"Я уже комментировал это много раз. Это совершенно безответственно", — заявил американский лидер.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск получил от Москвы ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем те, которые США применяли в Хиросиме и Нагасаки. Он также сказал, что применение ядерного оружия можно согласовать одним звонком президенту РФ Владимиру Путину.
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