Байден прокомментировал размещение ядерного оружия России в Белоруссии

Президент США Джо Байден считает безответственным размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) Россией в Белоруссии. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

"Я уже комментировал это много раз. Это совершенно безответственно", — заявил американский лидер.