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17 июня, 14:50

Байден прокомментировал размещение ядерного оружия России в Белоруссии

Байден счёл безответственным размещение ядерного оружия России в Белоруссии

Президент США Джо Байден считает безответственным размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) Россией в Белоруссии. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

"Я уже комментировал это много раз. Это совершенно безответственно", — заявил американский лидер.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск получил от Москвы ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем те, которые США применяли в Хиросиме и Нагасаки. Он также сказал, что применение ядерного оружия можно согласовать одним звонком президенту РФ Владимиру Путину.

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Илья Суриков
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