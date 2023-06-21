Найден самый вредный перекус

Простой и привычный способ ненадолго утолить голод — сделать бутерброд с маслом, а для кого-то это ежедневный завтрак. Врачи предупреждают, что пользы от такого перекуса мало, а в некоторых случаях можно даже навредить себе. Об этом поговорил с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" нутрициолог Кирилл Стрельников.

В зоне риска в первую очередь люди с лишним весом, так как в бутерброде содержится много калорий и жиров. В то же время привычка есть хлеб с маслом может подорвать здоровье, и диабетики подтвердят, что блюдо резко повышает уровень сахара в крови.

"Людям с непереносимостью лактозы также лучше отказаться от хлеба с маслом и перейти на более здоровое питание. Кроме того, в хлебе есть не менее опасные ингредиенты для аллергиков, которые способны вызвать не самые приятные симптомы: зуд, кожную сыпь или отёк", — отметил нутрициолог.

Также хлеб с маслом может трудно усваиваться у тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например язвой желудка или хроническим гастритом.