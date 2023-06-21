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21 июня, 11:21

Найден самый вредный перекус

Нутрициолог Стрельников рассказал, кому стоит отказаться от хлеба с маслом

Простой и привычный способ ненадолго утолить голод — сделать бутерброд с маслом, а для кого-то это ежедневный завтрак. Врачи предупреждают, что пользы от такого перекуса мало, а в некоторых случаях можно даже навредить себе. Об этом поговорил с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" нутрициолог Кирилл Стрельников.

В зоне риска в первую очередь люди с лишним весом, так как в бутерброде содержится много калорий и жиров. В то же время привычка есть хлеб с маслом может подорвать здоровье, и диабетики подтвердят, что блюдо резко повышает уровень сахара в крови.

"Людям с непереносимостью лактозы также лучше отказаться от хлеба с маслом и перейти на более здоровое питание. Кроме того, в хлебе есть не менее опасные ингредиенты для аллергиков, которые способны вызвать не самые приятные симптомы: зуд, кожную сыпь или отёк", — отметил нутрициолог.

Также хлеб с маслом может трудно усваиваться у тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например язвой желудка или хроническим гастритом.

Во избежание изжоги и язвы: Врач перечислила продукты, которые точно нельзя включать в завтрак

Во избежание изжоги и язвы: Врач перечислила продукты, которые точно нельзя включать в завтрак

И всё-таки небольшая порция сливочного масла в день или кусок цельнозернового хлеба не нанесут организму вред. Диетолог Елена Соломатина перечислила другие продукты, которых все боятся, но иногда — совершенно напрасно.

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Pexels

Ирина Фальке
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