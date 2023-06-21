Неизвестный беспилотник рухнул у Байконурской ТЭЦ в Казахстане
Неизвестный беспилотник упал у Байконурской ТЭЦ в Казахстане. По данным SHOT, его обнаружили сегодня в седьмом часу утра лежащим у одного из КПП рядом с территорией предприятия. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Взрывчатки и опознавательных знаков на дроне найдено не было. Специалисты уже изучают устройство, а правоохранители ищут его владельца.
Байконурская ТЭЦ обеспечивает электроэнергией город Байконур в Казахстане, в том числе находящийся там российский космодром.
Ранее в Подольске Московской области задержали трижды судимого мужчину, который запускал FPV-дрон. Он пытался освоить навыки управления устройством возле одного из СНТ.
ТАСС / "Роскосмос" / Павел Кассин