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21 июня, 11:11

Неизвестный беспилотник рухнул у Байконурской ТЭЦ в Казахстане

Неизвестный беспилотник упал у Байконурской ТЭЦ в Казахстане. По данным SHOT, его обнаружили сегодня в седьмом часу утра лежащим у одного из КПП рядом с территорией предприятия. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Взрывчатки и опознавательных знаков на дроне найдено не было. Специалисты уже изучают устройство, а правоохранители ищут его владельца.

Байконурская ТЭЦ обеспечивает электроэнергией город Байконур в Казахстане, в том числе находящийся там российский космодром.

Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Ранее в Подольске Московской области задержали трижды судимого мужчину, который запускал FPV-дрон. Он пытался освоить навыки управления устройством возле одного из СНТ.

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ТАСС / "Роскосмос" / Павел Кассин

Матвей Константинов
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