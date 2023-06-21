ВС России уничтожили более 60 украинских военнослужащих на Херсонском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих", — сказал он.

Противник потерял семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Акация", две гаубицы "Мста-Б", а также американскую артиллерийскую систему М777.