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21 июня, 11:24

ВС России уничтожили более 60 украинских военнослужащих на Херсонском направлении

ВС России уничтожили более 60 украинских военнослужащих на Херсонском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих", сказал он.

Противник потерял семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Акация", две гаубицы "Мста-Б", а также американскую артиллерийскую систему М777.

ВСУ потеряли ещё одну секретную гаубицу США

ВСУ потеряли ещё одну секретную гаубицу США

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении до 100 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Также российские солдаты пресекли деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп противника.

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t.me / mod_russia

Матвей Константинов
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