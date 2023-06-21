ВС России уничтожили более 60 украинских военнослужащих на Херсонском направлении
ВС России уничтожили более 60 украинских военнослужащих на Херсонском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих", — сказал он.
Противник потерял семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Акация", две гаубицы "Мста-Б", а также американскую артиллерийскую систему М777.
Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении до 100 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Также российские солдаты пресекли деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп противника.
t.me / mod_russia