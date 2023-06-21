ВСУ потеряли до 135 военных на Краснолиманском направлении

Суточные потери Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении составили до 135 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-30, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", — отметил он.

Также авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Площанки, Червонопоповки, Червоной Дибровы в ЛНР, Ямполовки и Григоровки в ДНР. Кроме того, на Краснолиманском направлении пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.