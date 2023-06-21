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Опубликовано 21 июня 2023, 11:19

ВСУ потеряли до 135 военных на Краснолиманском направлении

Суточные потери Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении составили до 135 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-30, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", — отметил он.

Также авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Площанки, Червонопоповки, Червоной Дибровы в ЛНР, Ямполовки и Григоровки в ДНР. Кроме того, на Краснолиманском направлении пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Расчёты "Солнцепёков" сожгли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчёты "Солнцепёков" сожгли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

А накануне, 20 июня, ВС России пресекли деятельность трёх украинских ДРГ на Краснолиманском направлении и уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
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