ВСУ потеряли до 135 военных на Краснолиманском направлении
Суточные потери Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении составили до 135 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе боевых действий за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-30, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", — отметил он.
Также авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Площанки, Червонопоповки, Червоной Дибровы в ЛНР, Ямполовки и Григоровки в ДНР. Кроме того, на Краснолиманском направлении пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.
А накануне, 20 июня, ВС России пресекли деятельность трёх украинских ДРГ на Краснолиманском направлении и уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".
Getty Images / Diego Herrera Carcedo