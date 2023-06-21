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Опубликовано 21 июня 2023, 11:27
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ВС России уничтожили до 400 украинских военнослужащих на Донецком направлении

Южная группировка ВС России отразила десять атак и уничтожила до 400 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Противник потерял один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

"На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населённых пунктов Весёлое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики", сказал он, подчеркнув, что в результате этих боестолкновений было ликвидировано до 400 бойцов ВСУ.

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Также в Минобороны отчитались об уничтожении до 200 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Противник потерял восемь танков, шесть боевых машин пехоты, 13 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубицу "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и одну РСЗО "Град".

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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