ВС России уничтожили до 400 украинских военнослужащих на Донецком направлении

Южная группировка ВС России отразила десять атак и уничтожила до 400 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Противник потерял один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

"На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населённых пунктов Весёлое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики", — сказал он, подчеркнув, что в результате этих боестолкновений было ликвидировано до 400 бойцов ВСУ.