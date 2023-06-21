В Москве покончил с собой 92-летний создатель первой термоядерной бомбы

Один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 — Григорий Клинишов — умер на 93-м году жизни. Как сообщает Regnum, инженер-физик покончил с собой.

Его тело было обнаружено 17 июня в московской квартире на Космодамианской набережной в районе Замоскворечье. По данным издания, Клинишов дождался, когда родные ненадолго уйдут и он останется один, и свёл счёты с жизнью. Рядом с его телом также находилась предсмертная записка, в которой он попрощался с близкими.

Кандидат физико-математических наук и лауреат Ленинской премии Григорий Клинишов родился 30 октября 1930 года. Он участвовал в создании двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, в частности в разработке заряда для неё. Сами испытания прошли на Семипалатинском полигоне 22 ноября 1955 года. Тогда впервые в мире была испытана сбросом водородная бомба мощностью свыше одной мегатонны, что привело к некоторым трагическим событиям в радиусе до 240 километров от эпицентра взрыва.