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21 июня, 12:35

Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России

Сейчас решается судьба России и её геополитическое будущее, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, обращаясь к выпускникам высших военных учебных заведений.

"Товарищи офицеры, вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется её геополитическое будущее", сказал он.

Министр отметил, что коллективный Запад развернул против нашего государства "самую настоящую войну" с целью сломить Россию: вводит санкции, провоцирует беспорядки, вооружённые конфликты, а сопредельные государства оказывают киевскому режиму военную помощь.

Выпускникам заведений, подчеркнул Шойгу, потребуются "высочайший профессионализм, максимальная самоотдача, умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность". Он призвал их при обучении личного состава применять полученный в ходе спецоперации опыт.

Шойгу насчитал 263 атаки ВСУ с начала контрнаступления

Шойгу насчитал 263 атаки ВСУ с начала контрнаступления

Ранее Сергей Шойгу заявил, что российская военно-транспортная авиация вдвое увеличила число полётов после начала спецоперации на Украине. По его словам, за это время уже перевезено 2,3 тысячи единиц военной техники, более 300 тысяч солдат и 160 тысяч тонн военных грузов.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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