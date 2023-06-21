Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России

Сейчас решается судьба России и её геополитическое будущее, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, обращаясь к выпускникам высших военных учебных заведений.

"Товарищи офицеры, вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется её геополитическое будущее", — сказал он.

Министр отметил, что коллективный Запад развернул против нашего государства "самую настоящую войну" с целью сломить Россию: вводит санкции, провоцирует беспорядки, вооружённые конфликты, а сопредельные государства оказывают киевскому режиму военную помощь.

Выпускникам заведений, подчеркнул Шойгу, потребуются "высочайший профессионализм, максимальная самоотдача, умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность". Он призвал их при обучении личного состава применять полученный в ходе спецоперации опыт.