ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 12:35
6878

Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России

Сейчас решается судьба России и её геополитическое будущее, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, обращаясь к выпускникам высших военных учебных заведений.

"Товарищи офицеры, вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется её геополитическое будущее", сказал он.

Министр отметил, что коллективный Запад развернул против нашего государства "самую настоящую войну" с целью сломить Россию: вводит санкции, провоцирует беспорядки, вооружённые конфликты, а сопредельные государства оказывают киевскому режиму военную помощь.

Выпускникам заведений, подчеркнул Шойгу, потребуются "высочайший профессионализм, максимальная самоотдача, умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность". Он призвал их при обучении личного состава применять полученный в ходе спецоперации опыт.

Шойгу насчитал 263 атаки ВСУ с начала контрнаступления
Шойгу насчитал 263 атаки ВСУ с начала контрнаступления

Ранее Сергей Шойгу заявил, что российская военно-транспортная авиация вдвое увеличила число полётов после начала спецоперации на Украине. По его словам, за это время уже перевезено 2,3 тысячи единиц военной техники, более 300 тысяч солдат и 160 тысяч тонн военных грузов.

BannerImage

Kremlin.ru

Матвей Константинов
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar