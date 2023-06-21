"Напоминает авантюру Остапа Бендера": Политолог разбил мечты украинского нардепа о ядерном оружии

Идея депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко о размещении на Украине ядерного оружия нереальна для выполнения, заявил в беседе с Лайфом политолог Леонид Савин.

"Предложение Гончаренко <...> нереально для выполнения хотя бы потому, что на Украине даже официально нет солдат НАТО. Есть, конечно, инструкторы, тайно находятся силы специальных операций, наёмники, но всё это делается под шумок и в тени", — указал он.

Собеседник отметил, что такое решение уполномочены принимать США, которым перед выборами не нужны очередные скандалы, связанные с Незалежной. Кроме того, напомнил эксперт, Штаты являются страной – гарантом безъядерного статуса Украины, обретённого ею после развала СССР.

Причём, подчеркнул он, несмотря на усилия заинтересованных в обратном американских политиков, соответствующее условие было достигнуто благодаря усилиям тогдашнего госсекретаря Джеймса Бейкера. Оно было продиктовано необходимостью для так называемого международного сообщества.

"В целом такие идеи Гончаренко и других политиков с Украины напоминают авантюру Остапа Бендера о Новых и Старых Васюках. Они бы ещё предложили перенести в Жмеринку штаб-квартиру Евросоюза, где-нибудь в Конотопе разместить администрацию Белого дома. Чтобы всё было на Украине. И тогда будет всё хорошо. И будет гарантирована безопасность", — сыронизировал Савин.

Страны Запада же, в отличие от украинских "националистов на стероидах", думают рационально и никогда не пойдут на такое, уверен политолог.