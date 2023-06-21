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21 июня, 13:16

"Напоминает авантюру Остапа Бендера": Политолог разбил мечты украинского нардепа о ядерном оружии

Политолог Савин назвал нереальной идею Гончаренко о ядерном оружии на Украине

Идея депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко о размещении на Украине ядерного оружия нереальна для выполнения, заявил в беседе с Лайфом политолог Леонид Савин.

"Предложение Гончаренко <...> нереально для выполнения хотя бы потому, что на Украине даже официально нет солдат НАТО. Есть, конечно, инструкторы, тайно находятся силы специальных операций, наёмники, но всё это делается под шумок и в тени", указал он.

Собеседник отметил, что такое решение уполномочены принимать США, которым перед выборами не нужны очередные скандалы, связанные с Незалежной. Кроме того, напомнил эксперт, Штаты являются страной – гарантом безъядерного статуса Украины, обретённого ею после развала СССР.

Причём, подчеркнул он, несмотря на усилия заинтересованных в обратном американских политиков, соответствующее условие было достигнуто благодаря усилиям тогдашнего госсекретаря Джеймса Бейкера. Оно было продиктовано необходимостью для так называемого международного сообщества.

"В целом такие идеи Гончаренко и других политиков с Украины напоминают авантюру Остапа Бендера о Новых и Старых Васюках. Они бы ещё предложили перенести в Жмеринку штаб-квартиру Евросоюза, где-нибудь в Конотопе разместить администрацию Белого дома. Чтобы всё было на Украине. И тогда будет всё хорошо. И будет гарантирована безопасность", сыронизировал Савин.

Страны Запада же, в отличие от украинских "националистов на стероидах", думают рационально и никогда не пойдут на такое, уверен политолог.

Путин разрешил применить ядерное оружие при угрозе российской государственности

Путин разрешил применить ядерное оружие при угрозе российской государственности

Напомним, депутат Верховной рады Александр Гончаренко предложил начать переговоры о размещении ядерного оружия стран Запада на территории Украины или запустить Незалежной собственную ядерную программу. Он считает, что Россия может передать часть своего арсенала Ирану.

Обложка ©

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Ольга Годуненко
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