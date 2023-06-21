Врач перечислила лекарства, которые должны быть в аптечке во время путешествия

При планировании путешествия стоит позаботиться не только о билетах или бензине, но и о предметах первой необходимости, в том числе лекарствах, которые могут понадобиться в самый неожиданный момент. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала терапевт Елена Карабан.

Среди обязательных "жителей" вашей аптечки должны быть перекись водорода, антисептик с 70% содержанием спирта, йод и зелёнка в карандаше, а также перчатки, маска и перевязочный материал. При этом бинт лучше всего выбирать самоклеящийся и эластичный. Также составлять аптечку стоит исходя из своих хронических заболеваний, обострение которых может внезапно нагрянуть во время отпуска. Лекарства следует взять на неделю вперёд.

"Если отравление: адсорбенты, ферменты, антимикробные препараты. Антибиотики не советую покупать заранее. Что касается противовирусных препаратов, я бы взяла антигриппозный комплекс препаратов. Брать лучше либо шипучие, либо в порошке", — пояснила врач.