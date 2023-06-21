Врач перечислила лекарства, которые должны быть в аптечке во время путешествия
Терапевт Карабан посоветовала брать лекарства в путешествие на неделю вперёд
При планировании путешествия стоит позаботиться не только о билетах или бензине, но и о предметах первой необходимости, в том числе лекарствах, которые могут понадобиться в самый неожиданный момент. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала терапевт Елена Карабан.
Среди обязательных "жителей" вашей аптечки должны быть перекись водорода, антисептик с 70% содержанием спирта, йод и зелёнка в карандаше, а также перчатки, маска и перевязочный материал. При этом бинт лучше всего выбирать самоклеящийся и эластичный. Также составлять аптечку стоит исходя из своих хронических заболеваний, обострение которых может внезапно нагрянуть во время отпуска. Лекарства следует взять на неделю вперёд.
"Если отравление: адсорбенты, ферменты, антимикробные препараты. Антибиотики не советую покупать заранее. Что касается противовирусных препаратов, я бы взяла антигриппозный комплекс препаратов. Брать лучше либо шипучие, либо в порошке", — пояснила врач.
При этом если у вас дети, к сбору аптечки стоит подойти со всей серьёзностью. Прежде всего для чада следует взять водостойкий солнцезащитный крем SPF 50+, который поможет спастись от ожогов. Также не стоит забывать и об оральной регидратации. Регидрон особенно пригодится при диарее, которая может грозит организму при перестроении климата.
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