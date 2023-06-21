Эксперимент показал, одежду из какого материала комфортнее всего носить в жару

Общеизвестный факт: в жару в белой одежде ходить комфортнее, чем в чёрной. А альтернативы есть? Этим вопросом задалась редакция телеканала "Санкт-Петербург".

Ответ решили найти с помощью эксперимента, для которого потребовалась группа студентов в разноцветных футболках и тепловизор — устройство, показывающее распределение тепла по поверхности объекта.

Как и ожидалось организаторами исследования, девушка в белой футболке переносила жару спокойно. Студентка в красном во время эксперимента чувствовала себя уже не так комфортно. Ещё труднее переносилась высокая температура воздуха для испытуемых в зелёной и синей одежде. Им было так же жарко, как и девушке в чёрной футболке. Удивили показатели девушки в жёлтой футболке: ей было почти на десять градусов прохладнее, чем остальным.

Впрочем, не только цвет одежды влияет на то, насколько легко переносится жара.

"Когда тело нагревается, у нас увеличивается потоотделение. И эта влага должна выводиться из пододёжного пространства, тогда мы должны охлаждаться. За это ответственно у нас такое свойство материалов, как гигроскопичность", — объяснила доцент Высшей школы сервиса и торговли ИПМЭиТ СПбПУ Анна Виноградова.

Высокие показатели гигроскопичности у льна и хлопка. Виноградова добавила, что сейчас довольно большой популярностью пользуется бамбуковая ткань, хотя то, что можно найти на российском рынке, — искусственные волокна, которые тем не менее тоже обладают хорошими воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. А ещё хорошими материалами Анна назвала тенсил и мерил. Впрочем, самая лучшая одежда для жары, по её мнению, делается изо льна.

А ещё в жару важен выбор правильной обуви. Выбирать её нужно, как и одежду, по воздухопроницаемости и способности отводить влагу от стопы. Лучше всего подойдут изделия из натуральной кожи.