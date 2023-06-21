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21 июня, 12:56

Эксперт раскрыл хитрость Блиновской, пытавшейся воздействовать на суд цветом "чистоты"

Психолог Идзиковский: Блиновская пришла в суд в белом, чтобы выразить чистоту и невинность

<p>Белый — цвет чистоты и невинности, но Блиновской в суде это сегодня не помогло. Фото © LIFE </p>

Белый — цвет чистоты и невинности, но Блиновской в суде это сегодня не помогло. Фото © LIFE

"Королева марафонов" Елена Блиновская неспроста выбрала белый цвет для сегодняшнего похода в суд. В этом уверен психолог Евгений Идзиковский. В беседе с Лайфом он заявил, что цвет одежды или макияжа может оказывать влияние на восприятие и настроение окружающих людей. Этим приёмом, вероятно, и воспользовалась Блиновская.

По словам собеседника Лайфа, в психологии есть целый раздел, который изучает влияние цветов на эмоциональное состояние и поведение людей. И хотя реакции на цвета могут быть индивидуальными и зависят от культурных различий, некоторые общие ассоциации связаны с определёнными цветами.

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Например, красный может ассоциироваться с энергией, страстью или силой, голубой — со спокойствием или нежностью, а белый цвет имеет положительные ассоциации с чистотой, светом и невинностью. Его использование в одежде может вызывать впечатление стильности, элегантности и лёгкости

психолог Евгений Идзиковский

Цветотерапия, также известная как хромотерапия, предполагает использование цвета для влияния на эмоциональное и физическое благополучие. Некоторые терапевты утверждают, что определённые цвета могут оказывать психологическое воздействие и помогать в лечении определённых проблем, хотя научные доказательства эффективности цветотерапии неоднозначны.

"Блиновская явно хотела подчеркнуть свою невиновность подобным выбором цвета. Но в целом, хотя цвета одежды могут вызывать определённые ассоциации и оказывать влияние на окружающих, это индивидуально — и зависит от контекста и личных предпочтений людей", резюмировал эксперт.

"Королева марафонов" Блиновская разрыдалась на суде

"Королева марафонов" Блиновская разрыдалась на суде

Напомним, что белое облачение никак не помогло "королеве марафонов" повлиять на решение суда. Пресненский суд Москвы продлил ей срок домашнего ареста и оставил в силе запреты на пользование мобильной связью и Интернетом.

Ольга Годуненко
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