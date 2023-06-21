Эксперт раскрыл хитрость Блиновской, пытавшейся воздействовать на суд цветом "чистоты"

"Королева марафонов" Елена Блиновская неспроста выбрала белый цвет для сегодняшнего похода в суд. В этом уверен психолог Евгений Идзиковский. В беседе с Лайфом он заявил, что цвет одежды или макияжа может оказывать влияние на восприятие и настроение окружающих людей. Этим приёмом, вероятно, и воспользовалась Блиновская.

По словам собеседника Лайфа, в психологии есть целый раздел, который изучает влияние цветов на эмоциональное состояние и поведение людей. И хотя реакции на цвета могут быть индивидуальными и зависят от культурных различий, некоторые общие ассоциации связаны с определёнными цветами.

Например, красный может ассоциироваться с энергией, страстью или силой, голубой — со спокойствием или нежностью, а белый цвет имеет положительные ассоциации с чистотой, светом и невинностью. Его использование в одежде может вызывать впечатление стильности, элегантности и лёгкости психолог Евгений Идзиковский

Цветотерапия, также известная как хромотерапия, предполагает использование цвета для влияния на эмоциональное и физическое благополучие. Некоторые терапевты утверждают, что определённые цвета могут оказывать психологическое воздействие и помогать в лечении определённых проблем, хотя научные доказательства эффективности цветотерапии неоднозначны.

"Блиновская явно хотела подчеркнуть свою невиновность подобным выбором цвета. Но в целом, хотя цвета одежды могут вызывать определённые ассоциации и оказывать влияние на окружающих, это индивидуально — и зависит от контекста и личных предпочтений людей", — резюмировал эксперт.