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21 июня, 13:10

Путин предупредил, что наступательный потенциал ВСУ ещё не исчерпан

Президент России Владимир Путин полагает, что Украина пока не растеряла потенциал для наступления, несмотря на огромные потери личного состава и техники. Об этом глава государства сказал на встрече с выпускниками военных вузов.

"На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить", подчеркнул российский лидер.

Путин: С начала контрнаступления наши мужики "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ

Путин: С начала контрнаступления наши мужики "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ

При этом Путин отметил, что активных наступательных действий со стороны украинской армии сейчас не проводится. По его словам, в Киеве понимают, что у ВСУ нет шансов на победу. Президент РФ также поблагодарил российских военнослужащих за героизм и мужество, что помогает России в борьбе с врагом.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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