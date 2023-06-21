Путин предупредил, что наступательный потенциал ВСУ ещё не исчерпан

Президент России Владимир Путин полагает, что Украина пока не растеряла потенциал для наступления, несмотря на огромные потери личного состава и техники. Об этом глава государства сказал на встрече с выпускниками военных вузов.

"На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить", — подчеркнул российский лидер.