WWF признан нежелательным в России

Согласно выводам ведомства, Всемирный фонд природы использует природоохранную и экопросветительскую деятельность под руководством подданного Великобритании Невилл Исделла как прикрытие для реализации проектов, которые представляют угрозу безопасности России в экономической сфере.

А ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность организации "Гринпис" (Greenpeace)*. В ведомстве пришли к выводу, что проекты и акции гринписовцев представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Кроме того, с их стороны фиксируются попытки вмешательства во внутренние дела России.