WWF признан нежелательным в России
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность WWF в России
Генеральная прокуратура России приняла решение о признании деятельности международной неправительственной организации WWF (Всемирный фонд природы)* нежелательной. О результатах проверки ведомство сообщило журналистам.
"Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации World Wild Fund for Nature (World Wildlife Fund, WWF, Всемирный фонд природы, Швейцария)", — уточнил надзорный орган.
Согласно выводам ведомства, Всемирный фонд природы использует природоохранную и экопросветительскую деятельность под руководством подданного Великобритании Невилл Исделла как прикрытие для реализации проектов, которые представляют угрозу безопасности России в экономической сфере.
А ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность организации "Гринпис" (Greenpeace)*. В ведомстве пришли к выводу, что проекты и акции гринписовцев представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Кроме того, с их стороны фиксируются попытки вмешательства во внутренние дела России.
* Организации признаны нежелательными в России.
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