Байкер из Крыма устроил "эксперимент" в постели возлюбленной и теперь может сесть на 20 лет

Жительнице Крыма грозит лишение родительских прав, а её ухажёру-байкеру — серьёзный срок за педофилию. Дело в том, что пара устраивала секс-марафоны в присутствии ребёнка, сообщает Mash.

Андрей и Наталья знакомы совсем недавно, но уже вовсю пробуют новое в постели. Идея одного из последних "экспериментов" принадлежит любителю езды на мотоциклах — заняться сексом на глазах у маленького сына Натальи. Примечательно, что её саму в этом предложении ничто не смутило, поэтому, недолго думая, она согласилась.

После нескольких таких случаев мальчик рассказал об увиденном друзьям и одноклассникам, которые, в свою очередь, сообщили родителям. Так информация распространилась по всему Джанкойскому району, не обойдя и сотрудников полиции. В результате теперь Андрею предъявлены обвинения в развратных действиях сексуального характера, а Наталье — в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Байкеру могут дать до 20 лет тюрьмы, а незадачливой матери — до трёх лет.