Минтранс РФ: 9 миллионов транспортных средств уже подключены к ЭРА-ГЛОНАСС
На сегодняшний день к государственной автоматизированной информационной системе ЭРА-ГЛОНАСС уже подключено более девяти миллионов транспортных средств. Об этом на совещании президента РФ с членами правительства рассказал глава Минтранса Виталий Савельев.
Помимо этого к 2023 году удалось встроить систему ГЛОНАСС в структуру 112 МЧС России. Сопряжение систем осуществлено в 85 регионах страны, уточнил Савельев.
Ранее генеральный директор компании ЭРА-ГЛОНАСС заявил, что система готова к оперативному началу мониторинга за беспилотниками. Он уточнил, что компетенции, накопленные при реализации сервисов для малой авиации, позволят максимально быстро и качественно решить аналогичную задачу для дронов.
ТАСС / Юрий Смитюк