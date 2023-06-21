Минтранс РФ: 9 миллионов транспортных средств уже подключены к ЭРА-ГЛОНАСС

На сегодняшний день к государственной автоматизированной информационной системе ЭРА-ГЛОНАСС уже подключено более девяти миллионов транспортных средств. Об этом на совещании президента РФ с членами правительства рассказал глава Минтранса Виталий Савельев.

Помимо этого к 2023 году удалось встроить систему ГЛОНАСС в структуру 112 МЧС России. Сопряжение систем осуществлено в 85 регионах страны, уточнил Савельев.