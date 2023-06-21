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21 июня, 14:17

Минтранс РФ: 9 миллионов транспортных средств уже подключены к ЭРА-ГЛОНАСС

На сегодняшний день к государственной автоматизированной информационной системе ЭРА-ГЛОНАСС уже подключено более девяти миллионов транспортных средств. Об этом на совещании президента РФ с членами правительства рассказал глава Минтранса Виталий Савельев.

Помимо этого к 2023 году удалось встроить систему ГЛОНАСС в структуру 112 МЧС России. Сопряжение систем осуществлено в 85 регионах страны, уточнил Савельев.

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Ранее генеральный директор компании ЭРА-ГЛОНАСС заявил, что система готова к оперативному началу мониторинга за беспилотниками. Он уточнил, что компетенции, накопленные при реализации сервисов для малой авиации, позволят максимально быстро и качественно решить аналогичную задачу для дронов.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Юрий Лысенко
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