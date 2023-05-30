В России предложили ввести мониторинг дронов через спутники
В ГЛОНАСС сообщили о готовности оперативно начать мониторинг беспилотников
Государственная информационная система ЭРА-ГЛОНАСС уже имеет опыт мониторинга малой авиации и при необходимости готова оперативно начать такой же для беспилотников, заявил гендиректор компании Алексей Райкевич, комментируя атаку дронов на Москву и Московскую область.
"Наши компетенции, накопленные при реализации сервисов для малой авиации, позволяют максимально быстро запустить мониторинг беспилотников, обеспечить повышение безопасности их применения в различных сферах экономики и прозрачность маршрутов авиадронов для органов госвласти на всей территории страны", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
ЭРА-ГЛОНАСС — отечественная государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях. Она обеспечивает оперативное получение информации о ДТП и иных происшествиях на дорогах.
Как сообщалось ранее, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких ЧП с дронами: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. К счастью, никто серьёзно не пострадал. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
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