Регион

Уведомления отключены

30 мая, 16:21

В России предложили ввести мониторинг дронов через спутники

В ГЛОНАСС сообщили о готовности оперативно начать мониторинг беспилотников

Государственная информационная система ЭРА-ГЛОНАСС уже имеет опыт мониторинга малой авиации и при необходимости готова оперативно начать такой же для беспилотников, заявил гендиректор компании Алексей Райкевич, комментируя атаку дронов на Москву и Московскую область.

"Наши компетенции, накопленные при реализации сервисов для малой авиации, позволяют максимально быстро запустить мониторинг беспилотников, обеспечить повышение безопасности их применения в различных сферах экономики и прозрачность маршрутов авиадронов для органов госвласти на всей территории страны", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

ЭРА-ГЛОНАСС — отечественная государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях. Она обеспечивает оперативное получение информации о ДТП и иных происшествиях на дорогах.

МИД России не исключил "самый жёсткий ответ" на атаку БПЛА на Москву

МИД России не исключил "самый жёсткий ответ" на атаку БПЛА на Москву

Как сообщалось ранее, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких ЧП с дронами: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. К счастью, никто серьёзно не пострадал. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Обложка ©

Freepik / ArthurHidden

Наталья Исакова
  • Новости
  • Атака дронов на Москву
  • ГЛОНАСС
  • Мировая политика
  • Наука и Технологии
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров