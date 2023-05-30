В России предложили ввести мониторинг дронов через спутники

Государственная информационная система ЭРА-ГЛОНАСС уже имеет опыт мониторинга малой авиации и при необходимости готова оперативно начать такой же для беспилотников, заявил гендиректор компании Алексей Райкевич, комментируя атаку дронов на Москву и Московскую область.

"Наши компетенции, накопленные при реализации сервисов для малой авиации, позволяют максимально быстро запустить мониторинг беспилотников, обеспечить повышение безопасности их применения в различных сферах экономики и прозрачность маршрутов авиадронов для органов госвласти на всей территории страны", — отметил он в беседе с РИА "Новости".