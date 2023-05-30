МИД России не исключил "самый жёсткий ответ" на атаку БПЛА на Москву
МИД: Россия оставляет за собой право очень жёстко ответить на атаку Киева
Российская сторона теперь оставляет за собой право принять "самые жёсткие" ответные меры после террористический атаки киевского режима. Об этом говорится в распространённом во вторник заявлении МИД РФ в связи с атакой дронов на Москву и Московскую область. В министерстве подчеркнули, что осуждают данные действия Киева.
"Российская сторона оставляет за собой право принять самые жёсткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима", — говорится в сообщении.
Подобные атаки, как подчеркнули в ведомстве, были совершенно бессмысленны и направлены против мирных граждан. На этом фоне заявления западных союзников Киева о том, что украинские власти не планируют совершать атаки на Россию, выглядят "абсолютно лицемерными".
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких инцидентах с дронами, в том числе на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. В Минобороны РФ указали, что было выпущено восемь беспилотников, все они поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. В Кремле уверены, что за атакой беспилотников стоит Киев.
VK / МИД России