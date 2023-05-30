МИД России не исключил "самый жёсткий ответ" на атаку БПЛА на Москву

Российская сторона теперь оставляет за собой право принять "самые жёсткие" ответные меры после террористический атаки киевского режима. Об этом говорится в распространённом во вторник заявлении МИД РФ в связи с атакой дронов на Москву и Московскую область. В министерстве подчеркнули, что осуждают данные действия Киева.

"Российская сторона оставляет за собой право принять самые жёсткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима", — говорится в сообщении.