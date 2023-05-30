За утренней атакой беспилотников на Москву стоит Киев, который полностью находится под контролем Запада. Западные страны поддерживают подобные действия Украины, заявил Лайфу заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

"Понятно, что это террористическая атака, собственно, очередная акция террористическая неонацистского режима в Киеве, который полностью находится под контролем Запада и поддерживается Западом, и эти акции поддерживаются Западом, несомненно", — сказал сенатор.

По его словам, атака дронов была сорвана и своих целей не достигла. Долгов также отметил, что атака была направлена на гражданские объекты, что характерно для Киева. В отличие от того, что делают российские военные, поражая объекты военной инфраструктуры, Украина бьёт чем может по мирным целям, указал член Совфеда.

Как считает Долгов, целей у атаки дронов на Москву было две. Первая — военная: нанести удар по каким-нибудь объектам. Вторая — информационная: посеять панику среди населения. Однако этого сделать не удалось. Сенатор подчеркнул, что подобные действия Киева — лишнее подтверждение того, что надо достигать всех поставленных перед СВО целей, "включая денацификацию и демилитаризацию тех районов, которые пока находятся под контролем киевского режима".

"Поэтому это чёткое напоминание всем нам о том, с кем мы имеем дело. А дело мы имеем не только с неонацистами, но и с террористами, самыми обычными государственными террористами", — сказал Долгов.