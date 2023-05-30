Полковник объяснил, в чём на самом деле заключалась цель атаки дронов на Москву

Утренняя атака беспилотников на Москву носит психологический характер, а её главная цель — вызвать панику у населения. Таким мнением в беседе с газетой "Петербургский дневник" поделился военный эксперт Борис Подопригора. Именно поэтому, чтобы чётко сказать, что атака противника не удалась, нужно сохранять спокойствие.

"На 90 процентов это психологическая атака, рассчитанная на то, чтобы настроение в крупных городах не просто ухудшилось, а подошло к повышению тревожности. Вот ради чего всё это делается", — пояснил полковник.