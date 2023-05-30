Полковник объяснил, в чём на самом деле заключалась цель атаки дронов на Москву
Военный эксперт Подопригора: Дроны над Москвой — это на 90% психологическая атака
Утренняя атака беспилотников на Москву носит психологический характер, а её главная цель — вызвать панику у населения. Таким мнением в беседе с газетой "Петербургский дневник" поделился военный эксперт Борис Подопригора. Именно поэтому, чтобы чётко сказать, что атака противника не удалась, нужно сохранять спокойствие.
"На 90 процентов это психологическая атака, рассчитанная на то, чтобы настроение в крупных городах не просто ухудшилось, а подошло к повышению тревожности. Вот ради чего всё это делается", — пояснил полковник.
По словам Подопригоры, многие аналитики сейчас слишком доверчиво отнеслись к первичным данным о происшествии. Он рекомендовал дождаться официальных данных о том, сколько беспилотников всё-таки участвовали в атаке и откуда они прилетели.
В Минобороны подчеркнули, что Киев попытался атаковать Москву утром 30 мая, выпустив восемь беспилотников. Все дроны противника были поражены. Также сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Кроме того, Лайф публиковал информацию о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его.
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