Врачи объяснили, что могло сыграть роковую роль в гибели основателя 1xBet во время МРТ

Любой лекарственный препарат может вызвать анафилактический шок, в том числе и контрастное вещество для лучевой диагностики. Об этом корреспонденту Лайфа рассказал Евгений Джус, заведующий отделением лучевой диагностики КДЦ "МЕДСИ на Белорусской", комментируя недавнюю гибель основателя букмекерской конторы 1хbet Сергея Каршкова, который умер из-за аллергической реакции на жидкость для МРТ.

"Перед исследованием с внутривенным контрастированием важно знать, есть ли аллергологический анамнез у пациента. Если он отягощён, то необходима консультация аллерголога", — объяснил врач.

Комментарий на тему Лайфу дала и Оксана Пивоварова — доктор медицинских наук и профессор Государственного университета просвещения. Она сообщила, что аллергические реакции вследствие введения контрастного вещества при МРТ-исследовании бывают крайне редко, поэтому специальные тесты на аллергию перед проведением такой диагностики не предусмотрены.

"Тем не менее врач должен проводить детальный опрос пациента: анамнез настоящего заболевания, анамнез жизни, чтобы выяснить факторы, которые могут быть опасны на предмет развития аллергических реакций. К примеру, пациент мог в данное время принимать лекарственные препараты — и это могло вызвать перекрёстную аллергическую реакцию", — подчеркнула Оксана.

Могли быть причины и не аллергического характера. В первую очередь при направлении на любое обследование с использованием контрастного вещества проводится мониторинг показаний печёночных и почечных проб. Контрастное вещество влияет на работу прежде всего этих органов. И если есть нарушение их функции, то это могло привести к летальному исходу вследствие развития острого состояния, добавила Пивоварова в заключение.