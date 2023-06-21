Овечкин получил благодарность от Путина

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о благодарности многократному чемпиону мира по хоккею, советнику гендиректора московского "Динамо" Александру Овечкину. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Овечкину Александру Михайловичу", — говорится в тексте.

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Москвы Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Как поясняется, чиновник получил награду за успехи в развитии социально-экономической жизни столицы.