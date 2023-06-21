Умер режиссёр Кирилл Котельников, снимавший клипы "Чайфа" и Bad Boys Blue

В возрасте 58 лет из жизни ушёл российский режиссёр Кирилл Котельников, снимавший клипы для группы "Чайф". Об этом музыканты сообщили на официальной странице во "ВКонтакте".

"Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. Просто перечислим: "Сон в красном тереме" и "Все девушки Бонда", "С чего начинается Родина" и "Не передовая", "Гриша Субботин" и "Картонная пристань". А сколько ещё было планов..." — говорится в сообщении группы.

Музыканты отметили, что Котельников был из числа светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. "Всё это у нас было", — подчеркнули рокеры.

Режиссёр также известен по клипам к песням немецкой евродэнс-группы Bad Boys Blue и прочих музыкантов.