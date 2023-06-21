Бывший российский офис Volkswagen сменит название и продолжит работу в стране

Бывшее российское подразделение Volkswagen — компания Volkswagen Group Rus — сменит название на AGR Automotive Group и продолжит работу в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление компании.

"Фольксваген груп рус" объявляет о смене названия на ООО "АГР" / AGR Automotive Group", — сказано в заявлении.

Также уточняется, что компания намерена провести масштабный ребрендинг. В первую очередь он коснётся наименований и визуальной составляющей.