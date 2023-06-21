Бывший российский офис Volkswagen сменит название и продолжит работу в стране
Volkswagen Group Rus сменит название на ООО "АГР" / AGR Automotive Group"
Бывшее российское подразделение Volkswagen — компания Volkswagen Group Rus — сменит название на AGR Automotive Group и продолжит работу в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление компании.
"Фольксваген груп рус" объявляет о смене названия на ООО "АГР" / AGR Automotive Group", — сказано в заявлении.
Также уточняется, что компания намерена провести масштабный ребрендинг. В первую очередь он коснётся наименований и визуальной составляющей.
А вот ещё информация из мира покидающих Россию брендов: сеть магазинов спортивных товаров Decathlon уже осенью заработает в РФ под новым названием. По имеющейся информации, российский бизнес уже продан, порядка 90 магазинов по всей стране переданы новому владельцу.
ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков