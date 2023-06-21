Регион

Уведомления отключены

21 июня, 15:32

Бывший российский офис Volkswagen сменит название и продолжит работу в стране

Volkswagen Group Rus сменит название на ООО "АГР" / AGR Automotive Group"

Бывшее российское подразделение Volkswagen — компания Volkswagen Group Rus — сменит название на AGR Automotive Group и продолжит работу в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление компании.

"Фольксваген груп рус" объявляет о смене названия на ООО "АГР" / AGR Automotive Group",  сказано в заявлении.

Также уточняется, что компания намерена провести масштабный ребрендинг. В первую очередь он коснётся наименований и визуальной составляющей.

СМИ узнали об одобренной продаже российского завода Volkswagen

СМИ узнали об одобренной продаже российского завода Volkswagen

А вот ещё информация из мира покидающих Россию брендов: сеть магазинов спортивных товаров Decathlon уже осенью заработает в РФ под новым названием. По имеющейся информации, российский бизнес уже продан, порядка 90 магазинов по всей стране переданы новому владельцу.

Обложка ©

ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков

Юрий Лысенко
  • Новости
  • volkswagen
  • Потребительский рынок
  • Экономика
  • Авто

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров