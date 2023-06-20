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20 июня, 09:58

Decathlon вернётся в Россию под новым брендом, пишут СМИ

Mash: Decathlon заработает в России под новым названием

Сеть магазинов спортивных товаров Decathlon уже осенью заработает в РФ под новым названием. По данным Mash, продажа российского бизнеса уже завершилась: около 90 магазинов по всей стране и остатки ассортимента переданы новому владельцу.

На данный момент решается вопрос о новом названии сети (среди которых "Десятиборье", "dec." и "ДК") и ассортименте. Так, привычного набора позиций не будет из-за проблем с логистикой, а недостающие будут компенсировать за счёт других производителей — в основном европейские шорты, футболки и кроссовки.

Кроме того, посетить покупатели смогут только 30–35 самых популярных и прибыльных точек, вопрос открытия остальных будет решаться позже.

Власти отреагировали на сообщения об уходе Decathlon из России

Власти отреагировали на сообщения об уходе Decathlon из России

Напомним, французская сеть магазинов Decathlon была представлена в РФ с 2006 года. После начала спецоперации на Украине она объявила о "временном" закрытии своих магазинов, а в начале 2023 года стало известно о поиске ею покупателей на российский бизнес. По данным "Ведомостей", на приобретение активов претендовали две компании.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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