Decathlon вернётся в Россию под новым брендом, пишут СМИ
Mash: Decathlon заработает в России под новым названием
Сеть магазинов спортивных товаров Decathlon уже осенью заработает в РФ под новым названием. По данным Mash, продажа российского бизнеса уже завершилась: около 90 магазинов по всей стране и остатки ассортимента переданы новому владельцу.
На данный момент решается вопрос о новом названии сети (среди которых "Десятиборье", "dec." и "ДК") и ассортименте. Так, привычного набора позиций не будет из-за проблем с логистикой, а недостающие будут компенсировать за счёт других производителей — в основном европейские шорты, футболки и кроссовки.
Кроме того, посетить покупатели смогут только 30–35 самых популярных и прибыльных точек, вопрос открытия остальных будет решаться позже.
Напомним, французская сеть магазинов Decathlon была представлена в РФ с 2006 года. После начала спецоперации на Украине она объявила о "временном" закрытии своих магазинов, а в начале 2023 года стало известно о поиске ею покупателей на российский бизнес. По данным "Ведомостей", на приобретение активов претендовали две компании.
ТАСС / Станислав Красильников