Decathlon вернётся в Россию под новым брендом, пишут СМИ

Сеть магазинов спортивных товаров Decathlon уже осенью заработает в РФ под новым названием. По данным Mash , продажа российского бизнеса уже завершилась: около 90 магазинов по всей стране и остатки ассортимента переданы новому владельцу.

На данный момент решается вопрос о новом названии сети (среди которых "Десятиборье", "dec." и "ДК") и ассортименте. Так, привычного набора позиций не будет из-за проблем с логистикой, а недостающие будут компенсировать за счёт других производителей — в основном европейские шорты, футболки и кроссовки.