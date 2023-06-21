Актёр Никита Зверев вышел на связь и рассказал Лайфу о своём состоянии

Актёр театра и кино Никита Зверев пришёл в сознание и рассказал Лайфу подробности о своём состоянии после экстренной госпитализации. Он также поблагодарил фанатов за беспокойство о его здоровье.

"Просто от скопившейся усталости потерял сознание, просто репетиции, не ел, недосып... Чувствую себя хорошо, от госпитализации отказался", — сказал актёр.

После спектакля "Идеальный муж" артист вышел из театра, доехал до дома и решил зайти в "Магнолию" за едой или "хотя бы за кефиром", где и потерял сознание. Всё произошло в районе половины двенадцатого ночи. Зверев поблагодарил врачей за помощь, но ложиться в больницу всё же отказался, сославшись на работу.