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21 июня, 15:24

Актёр Никита Зверев вышел на связь и рассказал Лайфу о своём состоянии

<p>Актёр Никита Зверев. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/1602/foto/640569/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Актёр Никита Зверев. Обложка © kino-teatr.ru

Актёр театра и кино Никита Зверев пришёл в сознание и рассказал Лайфу подробности о своём состоянии после экстренной госпитализации. Он также поблагодарил фанатов за беспокойство о его здоровье.

"Просто от скопившейся усталости потерял сознание, просто репетиции, не ел, недосып... Чувствую себя хорошо, от госпитализации отказался", — сказал актёр.

После спектакля "Идеальный муж" артист вышел из театра, доехал до дома и решил зайти в "Магнолию" за едой или "хотя бы за кефиром", где и потерял сознание. Всё произошло в районе половины двенадцатого ночи. Зверев поблагодарил врачей за помощь, но ложиться в больницу всё же отказался, сославшись на работу.

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Напомним, актёр Никита Зверев был экстренно госпитализирован с судорогами и провалами в памяти после спектакля в Московском театре комедии.

Ирина Фальке
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