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Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 15:45
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Латвия обещала отдать ВСУ весь свой флот вертолётов

Премьер Латвии Кариньш заявил, что страна отдала Украине все свои Stinger

Латвия передала Киеву все имеющиеся у неё ракеты Stinger и готовит к отправке свои вертолёты. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, выступая на конференции в Лондоне.

"Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине, у нас есть флот вертолётов. Мы пошлём их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят", уточнил он.

Кариньш посетовал, что латвийские власти уже потратили свыше 1,3% ВВП на помощь Украине, при этом 1% ушёл исключительно в качестве военной поддержки. Также страна помогает обучать солдат ВСУ, в текущем году тренировки прошли примерно три тысячи украинских солдат, добавил глава правительства.

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Напомним, ещё в апреле сообщалось, что Латвия готова направить Украине все свои оставшиеся ПЗРК Stinger. Также Рига взяла на себя обязательства по обучению украинских солдат.

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Татьяна Миссуми
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