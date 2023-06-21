Латвия обещала отдать ВСУ весь свой флот вертолётов

Латвия передала Киеву все имеющиеся у неё ракеты Stinger и готовит к отправке свои вертолёты. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, выступая на конференции в Лондоне.

"Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине, у нас есть флот вертолётов. Мы пошлём их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят", — уточнил он.

Кариньш посетовал, что латвийские власти уже потратили свыше 1,3% ВВП на помощь Украине, при этом 1% ушёл исключительно в качестве военной поддержки. Также страна помогает обучать солдат ВСУ, в текущем году тренировки прошли примерно три тысячи украинских солдат, добавил глава правительства.