Регион

Уведомления отключены

21 июня, 15:45

Латвия обещала отдать ВСУ весь свой флот вертолётов

Премьер Латвии Кариньш заявил, что страна отдала Украине все свои Stinger

Латвия передала Киеву все имеющиеся у неё ракеты Stinger и готовит к отправке свои вертолёты. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, выступая на конференции в Лондоне.

"Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине, у нас есть флот вертолётов. Мы пошлём их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят", уточнил он.

Кариньш посетовал, что латвийские власти уже потратили свыше 1,3% ВВП на помощь Украине, при этом 1% ушёл исключительно в качестве военной поддержки. Также страна помогает обучать солдат ВСУ, в текущем году тренировки прошли примерно три тысячи украинских солдат, добавил глава правительства.

Нового президента Латвии назвали патентованным русофобом

Нового президента Латвии назвали патентованным русофобом

Напомним, ещё в апреле сообщалось, что Латвия готова направить Украине все свои оставшиеся ПЗРК Stinger. Также Рига взяла на себя обязательства по обучению украинских солдат.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Латвия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров